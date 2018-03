A homogeneização industrial do chocolate

Este artigo do sociólogo Carlos Alberto Dória sobre chocolate, publicado no Trópico, pode inspirar uma reportagem sobre o assunto. “A tensão que ele (o chocolate) introduz no comer é a base de uma próspera indústria, hoje monopolista e que levou os seus sabores a todos os cantos da Terra. No entanto, essa expansão se deveu justamente à fixação de uma solução engenhosa para o desejo que o chocolate desperta; ele foi, a um só tempo, infantilizado e brutalizado”. Ótima reflexão.

