Neil MacGregor, diretor do British Museum, está por trás do projeto “A History of the World in 100 Objects“, em parceria com a BBC Radio. MacGregor usa peças importantes de coleções de museus para recontar a história da humanidade. Serão 100 programas em áudio, cada um com 15 minutos de duração, cobrindo mais de dois milhões de anos de inovações e criações artísticas humanas. (Dica do Silvio Herbas).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.