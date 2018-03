Uma comemoração que vale registro: o aniversário de 50 anos de um clássico do design automobilístico, o Fiat Cinquecento. Veja uma galeria de fotos publicada pelo Guardian com a história do carro que virou símbolo da Itália. Na semana passada falou-se da nova edição do modelo mas ninguém homenageou o original como se deve.

