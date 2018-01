A Fortune fez uma matéria sobre as “baias” de escritórios, ou “cubículos”, como os americanos chamam: “Cubicles: The great mistake — Even the designer of the cubicle thinks they were maybe a bad idea, as millions of ‘Dilberts’ would agree.” No texto tem um link para uma galeria de fotos que mostra a evolução do ambiente de trabalho, desde 1965.

