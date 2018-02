Para quem gosta de história das revistas: o New York Times fez uma matéria sobre a exposição “Reader’s Digest: The Local Magazine That Conquered the World”, sobre a história da revista Reader’s Digest (que nos Brasil ficou conhecida como Seleções). O texto informa que nos anos 40 apenas uma publicação vendia mais que a Reader’s Digest: a bíblia. A exposição conta a história da revista e do seu fundador, DeWitt Wallace.

