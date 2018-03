A guerra solitária do "New York Times"

Para quem gosta de histórias sobre jornalismo: a nova edição da Vanity Fair publicou uma interessante reportagem sobre a sucursal do New York Times em Bagdá. O repórter lembra que, em 2003, mesmo os jornais pequenos enviaram repórteres para cobrir a guerra. “Hoje, o New York Times é uma das poucas empresas de comunicação dos Estados Unidos que não cortaram significativamente sua presença no Iraque, gastando mais de 3 milhões de dólares por ano para manter uma fortemente segura sucursal em Bagdá.” O autor do texto entrevistou os jornalistas John F. Burns, Dexter Filkins (foto), Alissa J. Rubin e outros correspondentes do jornal e mostra como é o dia-a-dia desse difícil trabalho.

