Para marcar o quinto aniversário da guerra do Iraque, o programa de TV Frontline, do canal americano PBS, apresentou um especial em duas partes no início desta semana. Está disponível na internet (com alguns extras, como um linha do tempo sobre a guerra e relatos de soltados que participaram de batalhas) e é ótimo. Veja aqui Bush’s War.



Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.