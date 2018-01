O Wall Street Journal publicou uma matéria sobre o livro “The Great Cities in History“, uma coleção de ensaios (e de imagens) editados por John Julius Norwich. São Paulo (um “monstro moderno”, segundo o Journal) está entre as 68 cidades que aparecem na obra (se contarmos a antiga Constantinopla e a moderna Istambul como duas cidades separadas). Aqui, um trecho do livro. Jornais de São paulo e do Rio poderiam fazer uma entrevista com Norwich.

