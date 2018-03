A França em 8 lições de uma jornalista

Depois de cinco anos e meio em Paris, a correspondente americana Elaine Sciolino está deixando o cargo de chefe da sucursal parisiense do New York Times. O momento parece bom para o texto de despedida dela: “A Guide to the French. Handle With Care.” São oito lições aprendidas sobre a França. A que eu mais gosto é: “The Customer Is Always Wrong” (ou “o cliente está sempre errado”). Leia aqui