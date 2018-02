Para quem acompanha os movimentos da arte contemporânea, vale olhar este texto publicado na Newsweek: “Is Photography Dead?”. É realmente uma boa reflexão. “The last art form to be tethered to realism, its factual validity has lately been manipulated and pixelated to the point of extinction.”

