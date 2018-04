A fotografia de Sam Haskins

O site da New Yorker aproveitou o lançamento de um novo livro com fotos de Sam Haskins e publicou algumas imagens desse fotógrafo icônico dos anos 60. “Fashion Etcetera” será lançado este mês — em parceria com a grife Tommy Hilfiger. Além do livro, há uma exposição com trabalhos de Haskins na galeria Milk, de Nova York (que vai até 26 de outubro). Acima, três fotografias de Haskins. Saiba mais sobre elas. Para mim, o melhor de Haskins está em “Cowboy Kate and Other Stories“.