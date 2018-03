O Independent publicou uma matéria (em inglês) sobre o fotógrafo Lorenzo Agius, “um dos poucos para quem as celebridades baixam a guarda”. O motivo da reportagem é uma exposição de fotos feitas por ele, que abre em Londres no dia 14 de setembro. Neste link, uma galeria de fotos com alguns de seus trabalhos. A foto acima ilustra a matéria.

