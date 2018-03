A partir do dia 27 de outubro, 12 novos episódios do desenho animado “Beavis and Butt-Head” serão exibidos pela MTV americana. É a ressurreição da dupla de “críticos culturais” num mundo culturalmente bem diferente daquele do início dos anos 1990, quando eles surgiram. Aproveitando o momento, Karen Olsson escreveu um perfil do criador da série, Mike Judge, para a revista do New York Times.

