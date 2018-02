Bem bacanas as fotos do The Adipositivy Project. A missão: “aims to promote size acceptance, not by listing the merits of big people, or detailing examples of excellence (these things are easily seen all around us), but rather, through a visual display of fat physicality. The sort that’s normally unseen. The hope is to widen definitions of physical beauty.”

