Cientistas estão escrevendo na web a “Encyclopedia of Life“, informa o The New York Times de hoje. A idéia é catalogar todas as espécies conhecidas pela ciência (1,8 milhões). Na quinta, os autores vão apresentar as primeiras 30 mil páginas. Leia reportagem.

