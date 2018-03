Ainda sobre revistas: o New York Observer fez uma matéria sobre a poderosa editora Condé Nast (que edita a Vogue e a New Yorker, entre outras). “A encantadora, mística era da Condé Nast meio que acabou”. Daqui a dois meses a consultora McKinsey deverá entregar um relatório com recomendações (cortes?) para ajudar a editora a se recuperar financeiramente. Na charge acima, que acompanha o texto, a chefe da Vogue e os chefes da Vanity Fair e da New Yorker limpam o chão do hall do prédio observados pelo chefão geral, Si Newhouse. (Texto em inglês).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.