Este livro rende uma pauta, eu acho: “My Word — Plagiarism and College Culture“, da antropóloga Susan D. Blum. O Wall Street Journal publicou uma resenha. “Em pesquisas, 70% dos estudantes universitários admitem terem usado material encontrado na internet sem dar o crédito para a fonte”, informa o texto. O espírito do tempo.

