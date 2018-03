A conversa chegou na privada

A Toto, maior fabricante de privadas do Japão, quer conquistar o mercado americano com seu produto “mega-master-premium”, o Washlet (uma privada invocada que vem com bidê automático, purificador de ar, secador com ar morno, controle remoto… é sério, é sério). O slogan da campanha nos Estados Unidos é “Clean is Happy”. E o site é uma das coisas mais estranhas que eu já vi: é super bem feito, muito bem desenhado e tal…. e repleto de referências escatológicas. Dá uma olhada. Deve ter sido um desafio para os marqueteiros. (A moça do primeiro vídeo termina sua fala levantando do trono e falando algo como “Ninguém vai saber que você esteve aqui”). Alguém tem de fazer um test-drive e escrever sobre isso no jornal, pelamordedeus.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.