A editora americana Simon & Schuster anunciou uma parceria com um site chamado MediaPredict, que usa o julgamento coletivo de leitores para avaliar propostas de novos livros. O acordo recebeu críticas de muita gente. Alguns acham que os editores perderam a confiança e estão apelando para esses testes com o público, como é comum na indústria do cinema. O tema é ótimo. Leia a matéria de James Surowiecki, “The Science of Success”, na The New Yorker.

