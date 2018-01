A ciência do romance

“The Science of Romance” é a chamada que revista Time colocou na capa da sua mais recente edição. É um tema que sempre dá leitura. As matérias principais são estas aqui: “Why we love” e “Why we flirt“, mas tem um monte de outras pequenas retrancas (como esta aqui, escrita por um professor de psicologia de Harvard, que começa assim: “Why do fools fall in love? And when we do fall, why do our faculties of reason — and decency and self-respect and even right and wrong — sometimes not come along?”).

