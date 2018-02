Uma das matérias mais lidas da mais recente edição da Newsweek é sobre fertilidade: “Fat, Carbs and the Science of Conception — In a groundbreaking new book, Harvard researchers look at the role of diet, exercise and weight control in fertility. Guarantee: you will be surprised.” Bom assunto, valeria repercutir.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.