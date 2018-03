A casa do futuro da Disney

A foto acima mostra uma utópica casa do futuro, imaginada pela Disney em 1957. Era uma das atrações do parque. Recentemente, uma nova “casa do futuro” foi inaugurada e o crítico do New York Times, que escreve sobre design, foi lá conferir. Gostou de muito pouca coisa, com toda razão (“parece um cassino” é um dos comentários dele). A casa de 1957 era bem mais bacana, mais interessante, como você pode ver no começo desta galeria de fotos com áudio, com os comentários do jornalista. Aqui, a matéria publicada pelo jornal.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.