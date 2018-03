Isso é uma casa na árvore. O resto é brinquedo. Fica no Japão e foi projetada por Terunobo Fujimori. Mais fotos neste link. Se preferir, veja um vídeo sobre a casa no YouTube — em inglês. (Dica do Pedro D.)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.