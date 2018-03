Sugestão de leitura: a reportagem “Suffering Souls“, de John Seabrook, publicada na revista New Yorker desta semana. O subtítulo diz mais: “A busca pelas raízes da psicopatia”. O texto centra o foco nas pesquisas do Dr. Kent Kiehl, 38, um dos principais jovens pesquisadores do mundo na área de psicopatia, “a condição de vazio moral que afeta entre 15 e 25 por cento da população das prisões norte-americanas” (e que segundo alguns psicólogos está presente em 1 por cento da população masculina no geral).

