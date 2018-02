Sugestão de leitura: a matéria Kafka’s Last Trial, publicada na revista do New York Times. É sobre o nó jurídico formado pelas pessoas e instituições que disputam os papéis (desenhos, diários de viagens, cartas e rascunhos) deixados pelo escritor dentro de uma pasta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.