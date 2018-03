Para quem gosta do cinema de Robert Altman: acaba de ser lançado o livro “Robert Altman — The Oral Biography“, de Mitchel Zukoff. Para chegar ao texto final, Zukoff entrevistou quase 200 pessoas, amigos e inimigos do diretor, colegas, familiares — e, claro, o próprio Altman. O suplemento de livros do New York Times publicou um texto sobre a obra. Acima, Julie Christie e Robert Altman no set de filmagem de “McCabe & Mrs. Miller”, 1971.

