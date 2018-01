Hoje, no Wall Street Journal, foi a vez do editor de cultura, Eric Gibson, escrever sobre os textos impenetráveis dos catálogos de arte contemporânea — pegando como exemplo os que foram escritos para a Bienal do Whitney. Leia “The Lost Art of Writing About Art“. Num post recente, “O jargão da artes plásticas“, o mesmo tema.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.