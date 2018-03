Trecho de um texto do João Wainer, lá no blog dele: “O cidadão que nasce pobre na favela é programado pelo sistema para ficar quieto, e quando ele deixa de lado o lugar que lhe foi destinado e se expressa através de um rap cheio de raiva ou de uma pixação de 20 metros num viaduto ele esta fazendo exatamente o que grandes artistas contemporâneos fizeram através de suas obras: Estão incomodando, e a sensação de incômodo é o princípio ativo de toda arte que se preze.

A arte nasce na rua e não nas salas de aula. Arte se sente, não se aprende nem se explica. Arte aparece e incomoda como o pixo incomoda. Pixação é uma cultura. Tiozinho fica louco quando ouve isso.” (Crédito da foto/João Wainer). Via Vivian Whiteman.

