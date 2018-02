Artigo interessante publicado na página de opinião do The New York Times. A questão proposta pelo autor é: videogames são uma forma de arte? “Thirty-five years after Pong, fans and critics still debate whether video games can legitimately be called art. Certainly, whatever artistic potential that games have, few, if any, have fulfilled it. Halo 3 hasn’t changed that.” Leia aqui.

