A arte dos filmes caseiros

Em 1974, como parte do programa Family Folklore do Festival of American Folklife, o Smithsonian Institution pediu que famílias levassem alguns de seus filmes caseiros para que partes deles fossem copiadas para um documentário. Mais de 100 famílias responderam ao pedido, levando seus filmes em 16 mm e 8mm. O resultado foi o documentário “Home Movie: An American Folk”, de Ernst Star, na época um estudante de cinema da Temple University, e Steve Zeitlin, estudante de folclore da University of Pennsylvania. “Filmes caseiros não são uma amostra aleatória do nosso passado, mas uma idealização baseada naquilo que escolhemos preservar e lembrar”, diz um dos diretores. É, claro, uma forma de arte, um comentário sobre a vida familiar de uma determinada época. Por que registrar certos momentos e outros não? O filme, de cerca de 20 minutos, pode ser visto aqui (clique em Play Mpeg-4 Film). Se preferir, tem um trailer no YouTube (acima).

