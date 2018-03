A arte de entender a mente musical dos bebês

“Nas últimas semanas, tenho falado com especialistas para aprender a respeito das novas fronteiras de pesquisas sobre música, e tenho feito algumas experiências, ajudado pelo meu filho, Jonah. Os resultados sugerem tanto que os bebês têm muito mais juízo musical do que pensamos, quanto que a música que tocamos para eles pode ser exatamente o que eles não precisam estar escutando”. Essa é uma tradução bem livre de um trecho de uma interessante reportagem publicada pelo Boston Globe (e que poderia ser traduzida por algum jornal para o português, porque é um assunto que dá leitura). A questão central é a seguinte: que tipo de música devemos tocar para os bebês ouvirem? E em que pé estão as pesquisas sobre o tema? Um das dicas vem de um especialista canadense: “(…) presumivelmente, se você expõe um bebê a um monte de ritmos complexos, você pode fazer que com ele fique mais sensível a esses ritmos”. Na foto, um bebê sendo estudado no Auditory Development Lab da McMaster University, onde um trabalho indicou que a maneira como os adultos balançam as crianças afeta a preferência deles por marchas ou valsas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.