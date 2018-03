Sugestão de leitura para jornalistas: o texto “Let us now praise editors: They may be invisible and their art unsung. But in the age of blogging, editors are needed more than ever”. Saiu na Salon.

