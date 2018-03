A arte de eclipsar um aliado

Na capa do New York Times de hoje, um chamada sobre o Brasil (logo abaixo da foto de Rafael Nadal comemorando o título): “Quietly, Brazil Eclipses an Ally” (algo como, “Calmamente, Brasil eclipsa um aliado”). É sobre as relações do presidente Lula com Chavéz. A reportagem leva a assinatura de dois jornalistas: Simon Romero, da Venezuela, e Alex Barrionuevo, do Brasil. O texto aponta o movimento do presidente brasileiro de regularmente se distanciar do venezuelano, e diz que isso abre “novas oportunidades” para os Estados Unidos na região.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.