A arte de dormir no trabalho

Uma sugestão de leitura: a jornalista inglesa Rebecca Mead, que há uma década trabalha na redação da The New Yorker, escreveu este pequeno texto sobre os benefícios da soneca durante o expediente. Vale olhar. Para quem não se lembra, Rebecca é aquela que esteve no Brasil em 2003 e fez uma devastadora matéria sobre a Daslu e a elite paulistana, que mereceu resposta da socialite Ruthinha Malzoni. Quem não teve a oportunidade de ler, encontra a reportagem neste link. Pode servir como material de pesquisa para uma futura pauta. A loja de Eliana Tranchesi entra e sai do noticiário, não tem jeito.

