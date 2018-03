A arte de "Dancing"

Para quem quer saber mais sobre o tema, a seção de cultura do New York Times de hoje publicou uma matéria sobre o vídeo “Dancing”, de Matt Harding, que segundo o jornal já bateu a casa dos 4 milhões de cliques no YouTube. “Em muitas maneiras, ‘Dancing’ é um exemplo quase perfeito de arte na Internet: é curto, agradavelmente estranho e tão mínimo no seu conteúdo que está aberto a uma enormidade de interpretações”, diz o texto. Para quem ainda não viu, deixo um link para o vídeo.

