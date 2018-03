A arte das casas pré-fabricadas no Moma

A revista do New York Times publicou uma reportagem fotográfica sobre a exposição “Home Delivery: Fabricating the Modern Dwelling“, que abre dia 20 de julho no Moma de Nova York. O evento é perfeito para quem gosta de arte e de arquitetura: examina a questão das casas pré-fabricadas, que lá eles chamam de “prefab”, de 1883 até os dias de hoje, exibindo 60 projetos dentro das paredes do museu e cinco casas em escala real montadas na parte de fora, como a da foto acima. A mostra dialoga com os efeitos da “produção em massa, da fabricação digital, da sustentabilidade e da portabilidade”, apontando para uma variedade de técnicas de construção (que geralmente tinham e têm como objetivo baratear as obras). Neste link, a galeria de fotos que o site disponibilizou, com imagens da montagem da exposição.

