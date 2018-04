Sugestões de leitura: muito boa a entrevista que o jornalista Armando Antenore fez com João Moreira Salles, cineasta e publisher da Piauí, que está na Bravo! de agosto. O gancho é a estréia do documentário “Santiago”, prometida para a próxima sexta-feira. Perguntas ótimas, respostas ótimas; está tudo lá. Dá uma olhada. Na mesma edição, outra matéria do Armando que vale a pena: o perfil de Marisa Orth. Repare na maneira como ele constrói o texto.