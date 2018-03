Para quem passa tempo demais conectado, deixo aqui trecho de um texto publicado no site Ars Technica: “The concept of Internet addiction has moved from the funny pages to the scientific journals, as mental health workers and the public accept that some people simply need to spend time online. Now a new report from a market research group has coined a new term to describe what happens when people get cut off from the source: disconnect anxiety.”

