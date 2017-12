A âncora da CNN na web

A jornalista Nicole Lapin tem apenas 23 anos, lembra um pouco a atriz Lindsey Lohan e é uma das mais jovens âncoras na história da CNN. Nicole foi escolhida para ser a apresentadora do CNN.com Live Video, o serviço de notícias online da emissora. No momento, ela está produzindo uma série de reportagens sobre jovens que estão influenciando o mundo de alguma maneira (e muitas das idéias e sugestões que está usando vieram de internautas que deixaram recados em seu blog). A revista Wired de julho fez uma matéria com ela. Qualquer pauta sobre jornalismo na web ou jornalismo cidadão deveria incluir uma conversa com essa moça, já que o futuro da notícia quente está mesmo na internet. Nicole e a equipe que trabalha com ela devem ter informações interessantes sobre esse tema. A foto deste post, que mostra a jornalista na redação da CNN, é de Christopher T. Martin.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.