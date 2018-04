7 maneiras de encher o saco de uma aeromoça. Saiu na Budget Travel. A autora é uma aeromoça que não se identificou. (Em inglês). Boa pauta de turismo. Um amigo que é comissário de bordo me conta que há vários truques para lidar com passageiros inconvenientes. Colírio no café é um deles. “A pessoa passa o resto da viagem no banheiro”, diz.