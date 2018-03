50 maneiras de romper uma relação

Uma idéia boa: um grupo de teatro pediu que pessoas mandassem anonimamente, por e-mail, seus relatos de “piores maneiras de terminar um relacionamento” (e quanto mais estranho tiver sido, tanto melhor). Muito gente quis participar. O resultado é a peça “50 Ways do Leave Your Lover”, que ganhou bom espaço no jornal Independent. Esta desculpa aqui foi destacada pelo autor do texto: “Yeah, I see a future for us, but it’s more a global warming and climate catastrophe sort of vision. So I’m going take some preventative measures. For the sake of the planet.” (algo como, “Sim, eu vislumbro um futuro para nós, mas está mais para uma visão de aquecimento global e catástrofe climática. Então eu vou tomar algumas medidas preventivas. Pelo bem do planeta.” Aproveitando a deixa, o site do Independent pede aos leitores que escrevam sobre seus “piores términos”. Se quiserem, postem aqui nos comentários histórias semelhantes. A peça é uma das atrações teatrais deste festival aqui.

