50 livros para entender o nosso tempo

A Newsweek indica 50 livros que lidam com as questões de hoje (obras que nos ajudam a entender o nosso tempo). “Ninguém precisa de outra lista de melhores”, mas acha que precisamos, “em um mundo de pouco e precioso tempo para ler (e pensar), de saber quais livros – novos ou velhos, de ficção ou não-ficção – abrem uma janela para os tempos em que vivemos, seja porque lidam diretamente com as questões de hoje, ou simplesmente por nos ajudarem a enxergar nós mesmos de um modo novo e surpreendente”.(Uma dica da Ana Estela de Sousa Pinto).