A revista Info traz em sua edição mais recente uma reportagem especial com os 50 campeões da inovação. “Pode ser na medicina, na música, no software, nas ruas — ou até numa simples camiseta. O que crava o adjetivo criativo num bit é o uso inovador que está por trás dele. E quem são os cérebros que andam apontando esse caminho no Brasil?”. Vários dos nomes que estão lá podem render pautas no futuro. Vale olhar.