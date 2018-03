Há 50 anos, um múltiplo assassinato devastou a cidade de Holcomb, Kansas, nos Estados Unidos, e inspirou Truman Capote a escrever o livro “A Sangue Frio“, uma das grandes obras da literatura americana do século 20. O jornal The Guardian resolveu apostar na pauta e mandou um jornalista voltar ao local do crime, 50 anos depois: o resultado é a matéria “In Cold Blood, Half a Century On“.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.