O programa antes do programa: o Los Angeles Times apresenta 50 aberturas históricas de programas de TV americanos. “77 Sunset Strip”, “Gunsmoke”, “The Monkeys” e “Dragnet” são algumas das séries contempladas. Basta entrar no link acima e clicar nas imagens para que o player do vídeo abra.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.