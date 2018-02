O site da revista Viagem & Turismo publicou uma pequena lista com os “5 melhores hotéis para levar as crianças“. Pode interessar. Todos são no Brasil. Acima, o Summerville Beach, em Porto de Galinhas (crédito da foto: Martini).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.