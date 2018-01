O Wall Street Journal publicou algumas imagens da coletânea organizada pelo artista Sean Cliver, extraídas do seu livro “The Disposable Skateboard Bible,” que documenta cinco décadas de artes gráficas em skates. Acima, uma pista do conteúdo do livro de Cliver.

