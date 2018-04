A francesa Corinne Maier é a autora de “No Kid: 40 Reasons Not to Have Children”, livro que vem causando polêmica na Europa (e os motivos me parecem óbvios). O Times de Londres, por ocasião do lançamento na Inglaterra, fez uma matéria sobre o assunto, levantando a seguinte questão: sua vida seria melhor sem crianças? A autora certamente renderia uma boa entrevista. Deu pra ver que é boa de papo. Fica a sugestão.