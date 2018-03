O ano de 2010 marca os 40 anos da morte de Jimi Hendrix (e uma data redonda como essa, informa o New York Times, será previsivelmente comemorada com o lançamento de um novo CD, o relançamento de seus álbuns clássicos, uma “turnê tributo” e uma versão do video game Rock Band inteiramente dedicada a ele. Dia 9 de março será lançado “Valleys of Neptune,” álbum de gravações inéditas de Hendrix.

