Muito boa idéia a deste site: “The Four Essential Travel Phrases in 435 languages + 242 dialects + 49 conlangs!” As frases são: 1) Where is my room? 2) Where is the beach? 3) Where is the bar? 4) Don’t touch me there!.

